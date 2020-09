50 años escondido: revelan el verdadero nombre de El Chavo del Ocho

El chavo del 8 fue una exitosa serie que tuvo sus comienzos en el año 71’, en la cual “Chespirito” (Roberto Gómez Bolaños) era quien interpretaba al protagonista: un niño huérfano que hizo divertir a personas de todas las edades.

En la serie el niño no era nombrado por su nombre real, sino que era conocido entre sus vecinos y amigos como “El chavo del 8” en referencia al número de vivienda en la cual él habitaba (porque para los que no lo saben: no vivía en un barril).

Pero algo que no se sabía sobre él era su verdadero nombre, secreto que tuvo su revelación en el libro “El Diario del Chavo del 8”, escrito por el propio Roberto Gómez Bolaños, donde le dio identidad al personaje, así que “El Chavo” se llamaba Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi.

Bolaños también reveló que el jovencito no había conocido a su padre, pero sí a su madre, quien se había hecho cargo de él en un tiempo, hasta que un día decidió no ir por él a la guardería.

Y fue allí que el niño se quedó sin familia, y terminó en un orfanato, tiempo después se escapó de allí y terminó en la vecindad. La otra parte de la historia es la ya conocida por todos sus seguidores.