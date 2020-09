Revelan el resultado del hisopado de Juana Viale

Juan Carlos "Toti" Pasman confirmó que le dio positivo el resultado de su hisopado por sospechas de COVID-19.

El periodista deportivo estuvo el fin de semana pasado en el programa que conduce Juana Viale. "Cuando me senté con Juanita no tenía ningún síntoma. Hasta ayer a la mañana estaba 10 puntos. Recién después de almorzar me empecé a sentir casado. Llamé a la producción de Juanita y le pedí disculpas", comentó Pasman.

La productora del ciclo decidió hacerle un hisopado a Juana Viale. "Debido a la noticia del caso de COVID positivo del periodista Toti Pasman, quien se realizó el estudio pertinente el lunes 1° de septiembre y fue invitado a “Almorzando con Mirtha Legrand”, grabado el pasado sábado 29 de agosto, StoryLab seguirá el protocolo que establece 48hs de contacto estrecho. Pese a que pasaron más horas (72hs), desde la productora hemos contactado a cada invitado que participó del programa para notificarlos y ofrecer realizarles el test. La Sra. Juana Viale no presenta síntomas, se realizó el testeo y el resultado fue negativo", explicaron desde StoryLab.