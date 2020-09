El caso de coronavirus que enciende la alarma en el programa de Juana Viale

El periodista Juan Carlos "Toti" Pasman confirmó que dio positivo de coronavirus. La noticia despertó la alarma en el programa de Juana Viale donde estuvo el fin de semana pasado.

"Estoy bien, aislado, y bueno... un garrón. Me debo haber contagiado en la radio, en La Red, que es el único lugar donde estoy yendo", comentó Pasman en LAM

Y agregó: "Estoy cansado. Hoy me levanté bastante bien. Por suerte nunca tuve fiebre, ni tos, ni perdí el olfato. Pero si estoy un poco cansado. Yo estuve entrenando toda la cuarentena, y ya no tengo fuerza para hacer bici, y malestar, dolor de cabeza. Hoy me levanté mejor de lo que me fui a acostar anoche".

Con respecto a su participación en el programa de la nieta de Mirtha Legrand, el periodista afirmó: "Le avisé a la producción de Juana Viale, que lo lamento. Le mando un beso grande a ella, a la producción, a los invitados. El sábado a las 16hs grabamos", indicó el periodista que compartió la mesaza junto a Sol Pérez, Manuel Wirtz y Gabriel Oliveri.

Tras el resultado positivo de Pasman, según consignó La Nación, la productora de Nacho Viale, StoryLab, activó el protocolo y mandó a hisopar a quienes estuvieron en el estudio, tanto el sábado como domingo.