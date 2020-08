Mirtha Legrand rompió el silencio y habló del futuro de sus programas

Con una Juana Viale cada vez más afianzada en su rol de conductora, comenzaron a correr los rumores del retiro de Mirtha Legrand, quien permanece aislada durante la pandemia de coronavirus.

Ángel de Brito quiso indagar sobre el tema y Juana Viale afirmó: "No vi nada de lo que están hablando , pero fue una pregunta en un hipotético caso. No hay nada que aclarar, ya ni me acuerdo la pregunta que me hicieron", aseguró la actriz respecto a la entrevista que dio en su paso esta semana por "Verdad consecuencia", donde Viale afirmó: "Si mi abuela me cede su espacio yo estoy para ocuparlo" y sumó la idea de que dejaría a su hermano Nacho produciendo, aunque cambiaría la música y le pondría su impronta personal.

Marcela Tinayre en tanto opinó tajante: "Dejen en paz a Juana, ¿será porque es exitosa en lo que está haciendo?"

Finalmente, Mirtha dio su propia voz: "Es un disparate no inventen más, no salgo por la pandemia y estoy en zona de riesgo. Hace 170 días que no salgo ni al balcón, si aguanté hasta ahora, seguiré aguantando. Suar me dice que vuelva en octubre, pero veremos como transcurre el coronavirus".

A su vez, Legrand expresó: "Extraño mi actividad de sábado y domingo, pero me preparo con amor para verla a Juani todos los findes".