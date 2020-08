Marcela Tinayre habló sobre el desempeño en TV de su hija Juana Viale: ¿la elogió o la hundió?

Juana Viale está cosechando adeptos y detractores en su rol de conductora de los programas de su abuela Mirtha Legrand, quien está fuera de pantalla por estar dentro del grupo de riesgo en la pandemia de coronavirus.

En diálogo con la periodista Bárbara Cabo, Marcela Tinayre habló del desempeño de su hija en televisión: "Juana pregunta desde el no saber. No desde la información. Desde el no saber, que lo hace mucho más interesante", lanzó Tinayre generando desconcierto en las redes y discusión en las redes. Muchos consideran que la idea de preguntar desde el "no saber", o estando de alguna manera al margen de la información, invalida la performance de la bella actriz en las mesazas.

Y Marcela agregó: "A Juana la veo fantásticamente bien. La verdad, Juana entró en un formato (ya establecido) y poco a poco, se fue afianzando. Era muy difícil. Yo lo he hecho a ese programa. Es muy difícil y Juana está cada vez más segura, más cómoda; cada vez está más relajada inclusive”.