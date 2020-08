Juana Viale lanzó la confesión más esperada: "Si mi abuela..."

Juana Viale ocupa el lugar de su abuela Mirtha Legrand en las "mesazas" de los sábados en la noche y los domingos al mediodía desde hace cinco meses. La diva permanece aislada en su domicilio en medio de la pandemia de coronavirus.

En cada programa, la actriz se muestra más segura en su rol, agregando su impronta y ganando cada vez más espacio en el debate político que se plantea en televisión.

Si bien en un principio Juanita se mostró reticente a conducir los programas de su abuela por tiempo indefinido, ahora asumió que estaría dispuesta a comandar el timón de las "mezasas" incluso después de que termine la cuarentena.

."Si mi abuela me cede su espacio, yo estoy para ocuparlo", confesó la artista en el programa Verdad/Consecuencia de TN.

Y agregó: "La Noche de Mirtha' me gusta como nombre... No me molesta. Creo que cambiaría un poco la música. Creo que dejaría a mi hermano Nacho como productor, y los dejaría poder dar un cambio para que no sea lo de mi abuela y yo suplantando, sino que sea mi programa".