Morena Rial: carta emotiva a su hijo y súper escote

Morena Rial le dedicó una sincera carta a su hijo Francesco Benicio a través de Instagram. El posteo cosechó más de 30.000 likes y cientos de comentarios elogiosos.

"Fran, hijo mio, solo tengo para decirte gracias por enseñarme día a día a ser madre, perdón si me equivoco algunas veces yo también estoy aprendiendo porque nadie nace sabiendo ser mamá. Lo único que quiero que sepas que no hay amor mas grande del amor que mamá siente por vos, que mamá nunca te va a faltar ni fallar en nada, te voy a acompañar en cada paso que quieras dar y aceptar tus decisiones porque si es tu felicidad lo entenderé siempre. Te amo, sos el amor de mi vida, gracias por hacerme ver el sentido a la vida. Te voy a hacer feliz siempre, te voy a enseñar valores, que no todo en esta vida es material y demostrarte que de todo se sale, siempre hay que mirar para adelante! Te amo chinito de mamá, y te juro que es inexplicable cuanto", comentó en el epígrafe de la imagen.

Por otro lado, la mediática compartió su vertiente más sensual con un video luciendo un súper escote. "Que no es la misma de ayer ✨😈", reza el epígrafe del posteo que superó los 160.000 likes.