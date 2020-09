¡Furiosa! El terrible descargo de Esmeralda Mitre luego de que afirmaran que tenía coronavirus

Esmeralda Mitre se presentó anoche en el Cantando 2020, luego de una jornada que la tuvo como protagonista. Por un supuesto error se comunicó que había dado positivo de coronavirus, cuando en realidad su hisopado fue negativo. Lo hizo, luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitiera un comunicado en el que explicó qué fue lo que sucedió.

"Es un tema un poco complicado. Fue un día muy duro para mí, yo no me victimizo para nada, este juego me encanta jugarlo. Amo este juego, te quiero mucho Ángel De Brito y Laurita Fernández, estoy muy feliz de compartir este piso con ustedes. Amo a toda la gente que está acá, a toda la gente en el control”, comenzó la actriz en su descargo. "Estoy agradecida de estar acá, jamás mordería la mano que me da de comer. Además es un tema de salud", remarcó Mitre.

Luego, explicó: "Yo me hice un solo hisopado porque mi coach había estado con una persona en un lugar que tuvo COVID-19. Como él corría con posibilidades, por precaución me lo hice el jueves. El viernes vine al programa sabiendo que era negativo. No tenía por qué decirlo, fue por precaución, yo no tenía ni un gramo de fiebre".

"A mí me trataron de presunta asesina. Hay un punto donde hay que tener un poquito de piedad. Yo voy a ir hasta el fondo con esto". Esmeralda no pudo contener las lágrimas. "¡Oh casualidad! Soy yo la persona que está acá injuriada por una mentira. ¿Cómo quedo yo con todos mis compañeros? El viernes no había sospecha, ya estaba el resultado. Yo no tengo por qué avisar, paranoiquear gente, si no había tenido ningún síntoma de nada", continuó.

Y luego realizó una fuerte acusación: "Esto es claramente un boicot, una mano negra contra mí y contra la productora. Porque claramente si se meten conmigo se meten con la productora. La orden que le di a mis abogados fue que vayan a fondo contra quien sea. Yo fui la que llamó al Gobierno de la Ciudad para que digan que es mentira".

"A mi me habrían truchado ese resultado. Y además filtrar algo que es personal, eso es ilegal. Y que encima el jefe de Gobierno salga a decir públicamente con descaro ’nos equivocamos porque el DNI era parecido’. Horacio Rodríguez Larreta, ¿de qué me estás hablando?", expresó una indignada. "Mi abogado va a ir con todo contra el Gobierno de la Ciudad y los errores que ha cometido", completó.