Nuevo escándalo en puerta: realizan cambios en el panel de Intrusos

Intrusos continua renovándose y ahora se confirmó una nueva incorporación para los próximos días: Paula Varela. La periodista que estuvo al frente durante varios años de La Previa del Bailando, así como también fue parte de Este es el Show y Confrontados, reemplazará a Débora D'Amato.

Quien anunció la noticia del nuevo cambio en el programa fue Ángel de Brito, quien remarcó que el cambio se debe a un sistema de "rotación" que está llevando a cabo el canal América para reducir los equipos y evitar la acumulación de personas en los estudios-

"Felicitaciones @Palivarela por tu incorporación a @Intrusos. ¡Vas a estar genial!", escribió en Twitter el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

Recordemos que esta semana, Varela protagonizó un fuerte escándalo cuando salió enfurecida a comunicar que la dejaron afuera de la conducción de La Previa del Cantando 2020. Obviamente, su trabajo de tantos años como la conductora de La Previa del Bailando le aseguraban su puesto. Pero finalmente no fue así. Los conductores elegidos para el programa que debutó el lunes por la señal Ciudad Magazine fueron Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce.

"Me enteré por las redes que iba a haber otros conductores. No hubo un llamado y eso me molestó. Lo vi y automáticamente le escribí a Pablo, que después me llamó", declaró. "Nunca me lo imaginé. Le dije un par de cosas enojada y desilusionada. Estaba angustiada, con el trabajo no se jode", declaró en una entrevista en Intrusos.

"El Chato me dijo que se había filtrado por las redes cuando. Me enojan este tipo de cosas sin tener delicadezas. Decir 'che, te conozcó hace 20 años, pasa esto'. Me ha pasado con otros programas de la productora", reveló.

"Me resulta raro, no quiero herir sus sentimientos. ¿Cómo hago para decirle al Chato que, para mí, su mujer no está preparada para ese rol?", finalizó Varela.