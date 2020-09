Realmente hermosa: la foto de la ex de Luis Fonsi que causó sensación

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de 49 años, Adamari López, no deja de sorprender a sus fanáticos con sus looks. La ex esposa del cantante Luis Fonsi se encuentra radiante con su tonificada figura física.

Para despedir la semana las redes sociales del programa “Un Nuevo Día” compartieron una fotografía que tiene como protagonista a Adamari.

En esta mencionada pic de Instagram se puede ver a Adamari López luciendo un pantalón largo de color purpura y una musculosa negra.

“Muchos besos en la distancia para todos ustedes de parte de @adamarilopez 💋💋💋 ¡FELIZ VIERNES! #UnNuevoDia” fue el texto que eligió las redes del programa, donde López se desempeña como co-conductora, para acompañar la postal.



“Buenos preciosas k Dios te bendiga a ti y tu bella familias”, “Buenos dias Adita, que bien te ves, cuando se quiere se puede, preciosa siempre, Dios te bendiga a ti y a tu linda familia” y “Que linda y delgada , bendiciones” fueron algunos de los comentarios que recibió en esta publicación la ex pareja de Luis Fonsi.