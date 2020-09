Yanina Latorre abandonó LAM en la mitad del programa: ¿qué le pasó?

Este jueves, Yanina Latorre tuvo que abandonar el estudio de LAM en el medio del programa. "Me voy a una audiencia de conciliación por una demanda que me hicieron. Pero no sé si quiero conciliar", dijo entre risas antes de salir del estudio.

Y luego agregó: "Me hicieron firmar un documento de confidencialidad así que no puedo decir de qué se trata, pero no es difícil imaginárselo. Lo hablamos con (Marcelo) Polino en la radio. Mañana voy a encontrar la manera de contar algo, aunque no me dejen. No es complicado de adivinar. No sucedió hace mucho aunque la justicia es lenta", le adelantó al conductor Ángel de Brito.

"Me voy con mis abogados. Tengo dos abogados. No uno, dos", se despidió. Seguramente este viernes habrán más noticias. Recordemos que la mediática ha recibido más de una demanda por sus polémicos dichos.