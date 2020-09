Con gesto obsceno incluido, el fuerte descargo de Sofi Morandi contra el "Cantando 2020"

Anoche, Sofi Morandi no pudo salir al aire en el Cantando 2020. La actriz manifestó su furia en un duro descargo a través de sus redes sociales.

Una vez más, por falta de tiempo, la morocha le volvió a suceder que no pudo salir a la pista del certamen de canto conducido por Ángel De Brito y Laurita Fernández. Debido a que esta no fue la primera vez que le sucede, utilizó su cuenta de Twitter para remarcar lo que ella considera una falta de respeto total para todo el equipo que trabaja junto a ella.

"Falta de respeto es que tengas que venir 3 o hasta 4 veces al pedo. Son las reglas del juego y jamás me quejé, ningún año, porque sé que es así! pero no en CADA RITMO y más sabiendo lo que implica HOY EN DÍA venir todos los días al estudio. Me molesta también por mi equipo", comunicó.

Rápidamente, la cuenta oficial del Cantando le respondió: "Te pedimos perdón Sofi".

Sin quedar conforme con la respuesta, volvió por más: "En otro momento hubiera salido así a tomar una birra ahora se lo fuman x twitter y si", disparó junto a dos fotos donde se la puede ver lookeada para salir al aire. En una de las fotos, la expresión es más que elocuente: un gesto fuck you.