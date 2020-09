Jorge Rial se fue al pasto con Juana Viale: "Solo le falta el retrato de Videla"

Juana Viale quiere radicarse en Uruguay y esto provocó la indignación de Jorge Rial, quien la criticó duramente. Pero no solo fue por ese motivo. Además, el conductor arremetió contra la nieta de Mirtha Legrand y su hermano (Nacho Viale) por los invitados que concurren a su programa.

Rial comenzó hablando en Intrusos sobre los famosos que manifestaron su idea de irse a Uruguay, entre los que se también se encuentran Susana Giménez y Oscar "el negro" González Oro.

"Yo vi la foto de Juanita el otro día, recibida por el embajador uruguayo. No es la misma que la de 2001, cuando los pibes hacían cola y se iban a España o Italia por la doble nacionalidad de un tatarabuelo. No eran recibidos por los cónsules. Hacían la cola cagados de frío si llovía, o cagados de calor", expresó el conductor.

Y continuó: "Estos van todos calentitos y los reciben. Les dan todo servido. Es un exilio dorado. No nos dejemos llevar. No le sigan tirando más keroseén a esto. Estamos cansados y fastidiosos, en un mismo lugar, no hay diferencias para nadie, solo que el que tiene más guita la pasa mejor".

Este tema desembocó en una crítica del periodista a los invitados del programa. "Después se sienta Juanita los sábados y hace esas mesas paralelas y golpistas. Porque les encanta. Faltaba nada más el retrato de Videla atrás. Desde la ignorancia, es una chica que, de verdad, habla siendo una repetidora de lo que le pasan", disparó Rial.