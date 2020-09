Descubrí Acorn TV, el nuevo gigante de streaming que desembarcó en la Argentina

La pelea del streaming sigue sumando nuevos competidores que ingresan a la contienda mundial. Sin lugar a dudas, la pandemia que afecta al mundo entero precipitó la decisión de muchas plataformas de lanzarse al mercado en este momento tan particular de encierro y alto encendido. Más allá de Netflix, Amazon, Hulu, Disney+, HBO GO y Apple TV, aparecen nuevos protagonistas con contenidos originales que buscan diferenciarse de los demás para atraer a un público específico.

En este contexto, acaba de desembarcar en la Argentina Acorn TV, el servicio de streaming de AMC Networks centrado especialmente en la televisión británica e internacional (Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Canadá, entre otros países), con contenidos originales de alta calidad que presenta misterios, dramas y comedias exclusivas.

Acorn comenzó a brindar su servicio de venta de VHS en los 90s reuniendo lo mejor de la televisión internacional y luego, en 2011, decide incursionar con el streaming y lanza Acorn TV en EEUU. En abril de este año se lanzó como plataforma independiente en el Reino Unido. En 2015, se transformó en el primer servicio de streaming especializado en recibir una nominación a los Premios Emmy en 2015.

En la Argentina, Acorn TV ofrece una prueba gratuita de 7 días. Luego de ese período, cuesta 139 pesos por mes. El servicio está disponible ingresando a acorn.tv y en múltiples dispositivos como Chromecast, Android TV, Apple TV, Roku y Android Google Play.

Ahora, recomendamos algunas series interesantes de un catálogo que reúne producciones no tan conocidas y que se desmarca a las producciones estadounidenses.

series destacadas

The Heart Guy / Comedia / Estreno: 10 de septiembre

Esta exitosa serie australiana del guionista nominado al Oscar Tony McNamara (The Favourite) trata sobre el médico, Hugh Knight (Rodger Corser, The Doctor Blake Mysteries), una estrella en ascenso en el mundo de la cirugía cardíaca de Sídney. Hugh es talentoso, encantador y aparentemente infalible, pero después de un incidente relacionado con drogas y alcohol, recibe un castigo que lo obliga a regresar a su ciudad natal a ejercer como médico de cabecera y a enfrentar su complicada situación familiar.

A Place to Call Home / Drama / Ya disponible

Este adictivo drama de época filmado con esplendor y actuado con maestría, expone lo que une y separa a las familias. En esta "saga irresistible" (Wall Street Journal), Sarah (Marta Dusseldorp-Janet King) regresa a Australia, luego de veinte años fuera, quien logra conquistar a George, un codiciado viudo, pero también debe lidiar con la madre (Noni Hazlehurst), una mujer intransigente.

Hidden / Misterio / Estreno: 24 de septiembre

Cuando el cuerpo de una joven aparece con evidencia de haber sido raptada y torturada, la Detective Cadi John (Sian Reese-Williams, Requiem) comienza una investigación que la lleva a descubrir una serie de desapariciones en un rincón remoto de Gales. Este thriller noir creado por el mismo equipo de la serie Hinterland, es un misterio apasionante que ha sido aclamado como "el mejor de su clase" por The New York Times.

Patrick Melrose / Miniserie / Ya disponible

Benedict Cumberbatch interpreta a la perfección los cómicos y devastadores altibajos de la vida de un aristócrata inglés, desde su traumática infancia, bajo el cuidado de un padre abusivo (Hugo Weaving, The Lord of the Rings, The Matrix) y madre negligente (Jennifer Jason Leigh, The Hateful Eight), al clímax de su adicción a la heroína y sus intentos por mantenerse sobrio para apoyar a su familia.

Sensitive Skin / comedia-drama / Ya disponible

La ganadora del Globo de Oro® Kim Cattrall (Sex and the City) "nunca ha estado mejor" (The Guardian) que en esta ingeniosa y conmovedora drama-comedia sobre la crisis de la mediana edad. Como mujer de cierta edad, vende la casa de la familia y se muda con su marido de toda la vida (Don McKellar, Slings & Arrows) a un condominio en el centro de la ciudad en un esfuerzo consciente por cambiar sus vidas y comenzar de nuevo. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que sucede.