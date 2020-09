Viviana Canosa volvió a fulminar a Alberto Fernández: "Está improvisando todo lo que hace"

Anoche, Viviana Canosa opinó en su programa Nada personal sobre la economía actual y las medidas que está tomando el Gobierno para hacerle frente a la pandemia. "Me da la sensación de que el Presidente está improvisando todo lo que hace", manifestó la conductora.

Con el asesor político Durán Barba como invitado, se abordó la caída de la imagen de Alberto Fernández. Canosa fue tajante: "La imagen del Presidente era muy buena en el comienzo de la pandemia. Se está mostrando de una manera que nosotros no conocíamos: la manera de hablar, diciendo que cuando la pandemia termine va a salir 'la gente de bien' a la calle, hace que la grieta sea mucho más fuerte".

"No está comunicando bien, no está haciendo las cosas bien. Si tenía el 68% de imagen positiva cuando empezó la pandemia y no la tiene, algo pasó en el medio, no es que por arte de magia la perdió", siguió.

En esa línea, confesó: "Acá no se trata de quedar bien o de quedar mal, lo que me parece es que lo que dice Larreta lo piensa y lo siente y lo que hace el Presidente también, están mostrando lo que son. Yo tengo la sensación de que el Presidente está improvisando casi todo lo que está haciendo, discúlpenme".

"¿Hay que celebrar que subieron las changas?", preguntó Canosa. "¿Cuánto puede aumentar actividad económica con las changas? Déjenme de joder, no me subestimen. Me alegro que la gente pueda hacer changas, pero es laburo en negro. ¿Qué es esto?". Y concluyó, enojada: "Cierran los comercios, cierran las empresas, ¿y festejamos que suben las changas?".