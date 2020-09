El emotivo momento de Evelyn Von Brocke y Fabián Doman frente a cámaras

Evelyn Von Brocke hizo un conmovedor relato sobre el padecimiento del coronavirus, que la afectó tanto a ella como a su pareja, quien tuvo que ser internado en terapia intensiva.

En diálogo con Intratables, la periodista conmovió a su ex, Fabián Doman y a todo el equipo del programa de debate político con su relato. "Hoy es el primer día que puedo salir de la cama, hace 19 días estoy en la cama metida. Ahí me di cuenta de que este era el peor escenario, pensé: "esto puede terminar muy mal". Esto te come las vitaminas, los huesos, duelen las articulaciones. No tuve fiebre, pero sentí mucho dolor de cabeza", contó.

Y agregó: "Uno siente que lo tiene en el cuerpo, es distinto. Ese fin de semana lo llamé a Fabián, le escribí una carta a mis hijos despidiéndome y la puse en una mesa de luz. Esto casi destroza mi familia"

Sobre cómo se sintió cuando internaron a su pareja, Evelyn comentó: "Me quedé tirada en una cama. No podía ir al baño, sentía agujas en la cabeza, me habían desenchufado, no tenía energía. No quería comer, no quería hacer nada y se habían llevado a mi marido a terapia intensiva. Era un avance muy rápido, pensé que no lo iba a ver más a Juan. No lo vivimos como una "gripecita"..., yo tengo secuelas. Tengo dolor de cabeza, me duele el cuerpo, estoy cansada. Todo el cuerpo está alterado, no puedo volver a mi trabajo porque estoy cansada. Tuve que dormir una siesta de cuatro horas para estar acá con ustedes. Te cambia el color de piel, te cambia el dolor".

Por último, agradeció a todos los que la ayudaron en este momento tan difícil. "Le agradezco a todos los que me mandaron mensajes, a mi familia ensamblada, a Fabián, a mi marido".