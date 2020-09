Se pasó de bella: la hija de Daddy Yankee deslumbró con su nuevo cambio

View this post on Instagram

u2728Quick and Easy u2728u2063 Loved doing this monochromatic look and itu2019s so easy to just throw one shade and one liner and call it a day ud83dudc9cud83dudc9b What yu2019all think? u2063 u2063 u2728Ru00e1pido y Fu00e1cilu2728u2063 Me encantu00f3 hacer este look monocromu00e1tico y es tan facil solamente aplicar un color de sombra, un color de liner y seguir con tu du00eda ud83dudc9cud83dudc9b Que ustedes creen? u2063 u2063 Products used/ Productos usadosu2063 Brow Microfilling Pen - @benefitcosmeticsu2063 High Brow Pencil - @benefitcosmeticsu2063 The Violets By - @juviasplaceu2063 Rays Liner - @bymelolopsu2063 Grave Heart - @lunatickcosmeticlabs #jesaaelys #makeuptutorial #eyetutorial #monochromaticmakeup #monochromatic #makeup #makeupvideo