Tras veinte años, la sorpresiva renuncia de un histórico panelista de "Intrusos"

Hoy se termina una etapa, quizu00e1s la mu00e1s importante de mi vida profesional hasta ahora. Siempre voy a tener en el corazu00f3n mi primer trabajo en la revista Flash gracias a Tito Jacobson. Siempre voy a tener en mi corazu00f3n haber pertenecido 20 au00f1os al mejor programa de espectu00e1culos que revolucionu00f3 todo en la tv con @jrial Quiero que sepan que fueron 20 au00f1os de alegru00edas, otras no tanto, pero siempre funcionamos como familia. Vivimos amores, separaciones, nacimientos, seres queridos que se fueron de gira, peleas y todo lo que se imaginan. Pero siempre hubo un abrazo de contenciu00f3n. Solo es un hasta siempre. Porque siempre seru00e9 un #intrusos como lo dice nuestra canciu00f3n. Con la pasiu00f3n y la camiseta puesta. Los quieroud83dude0d #intrusos for ever @jrial @julyrleon @aniguevara73 y a todos