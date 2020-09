Estos son los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff para el fin de semana

View this post on Instagram

Este sau0301bado desde las 21.30 hs, @juanavialeoficial recibirau0301 a: . Baby Etchecopar @angeletchecopar Paulo Vilouta @paulovilouta Silvina Martinez @drasmartinez Silvana Giudici @silvanagiudici . Mientras que el domingo desde las 13.30 hs, estarau0301n junto a Juana Viale en la #MesazaEnCasa: . Flavio Mendoza @mendozaflavio Soledad Sylveira @soledad_solita_silveyra Brian Lanzelotta @infoblanzelotta Felicitas Pizarro @felipizarro . Prendete a @eltrecetv