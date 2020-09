¿Jujuy Jiménez cerca de Sol Pérez?

View this post on Instagram

A seguir derribando mitos y tabu00faes gente liiiinda ud83dude80 y a hablar mu00e1s de estos temas que tanto bien nos hacen ud83dude0fud83dudd25 Ame #LaCharlita de hoy con la genia de @gineconline ud83dudca5 Que dicen, vamos por mu00e1s? ud83dudcab