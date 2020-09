Increíble: fotógrafo reveló el secreto que Leonardo DiCaprio le ocultaba a su mamá

El actor y productor de cine estadounidense, Leonardo DiCaprio, es uno de los actores más exitosos de los últimos tiempos gracias a su talento y activismo ambiental. A lo largo de su trayectoria ha recibido incontable cantidad de premios entre los que se destacan, Oscar al mejor actor, y primer BAFTA al mejor actor por su actuación en “El Renacido”, entre otras películas protagonizadas.

Actualmente Leonardo empezó a usar sus redes sociales para alzar la voz, apoyar y ayudar a las personas que lo necesitan, debido a quienes están sufriendo a raíz de la pandemia mundial.

Sin embargo, lo que nadie se imagina es que en la década de los 90 el protagonista de “Titanic” fue partícipe de una situación en la cual tuvo que pedirle a un fotógrafo que no publicara una foto de la cual él formaba parte. Esto se debe a que en la misma, el querido “Leo” se encontraba comprando tabaco, y su madre desconocía que él tenía tal hábito.

De acuerdo a un reciente libro publicado por el fotógrafo Steve Eichner, es que se dio a conocer la noticia. El mismo comentó que el actor se acercó a él para pedirle de favor que no publicara una foto en donde salía junto a Johnny Depp en un comercio de tabaco y dulces.

"Leo se acercó a mí, me dio un toquecito en el hombro y dijo '¿Me podrías hacer un favor y no usar esa foto? Esta noche puedes tomarme tantas fotos como quieras'. Cuando le pregunté cuál era el problema con la imagen, me contestó 'Estaba comprando cigarrillos y mi mamá no sabe que fumo'''.