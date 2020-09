El mensaje de Ivana Saccani tras el terrible accidente de Sebastián Estevanez

View this post on Instagram

Asi juntos siempre en lo que nos toque vivir, en las buenas y en las malas vamos para adelante! Sos una persona increiu0301ble, con un corazon enorme que siempre esta pensando en los demau0301s, en como ayudar, admiro tu fortaleza para ver siempre lo bueno, y lamento tanto este momento que pasaste, pero todo nos deja un aprendizaje y nos hace mas fuertes! Te amo con todo mi corazou0301n y mau0301s! @sebastian.estevanez u2764ufe0f Gracias a todos por los mensajes, gracias a Dios se esta recuperando bien!ud83dude4cud83cudffb