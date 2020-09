El llanto desesperado de La Bomba Tucumana por el juicio con Morena Rial

Un comentario realizado en agosto de 2019 bastó para traerle a Gladys "La bomba" Tucumana un gran dolor de cabeza. Ocurrió en Intrusos, cuando la cantante tropical habló del bullying que sufrió durante su paso por el Bailando y enumeró algunos adjetivos que recibía por parte de sus haters.

"Empanada de esto, negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, el único tema que tenés gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial…", dijo. Por aquella última frase enfrenta un conflicto legal con la hija de Jorge Rial.

El abogado de Morena se refirió a la denuncia. "Nosotros vamos a hacer una denuncia contravencional en la Fiscalía de Discriminación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En principio sí, la íbamos a iniciar como una querella penal en la Justicia de la Nación”, dijo. "Nunca llamó para pedir disculpas y tampoco sé qué me diría mi clienta si lo hiciera. Por ahora, yo tengo instrucciones de seguir adelante con las acciones penales. Y pregunto, ¿en el programa no le pagan? Si no tiene plata le vamos a embargar el sueldo del Cantando…", dijo el letrado.

Tras conocer estas declaraciones, la artista hizo su descargo. "No estoy enterada legalmente de nada, me entero por ustedes. No entiendo por qué hacen esto", dijo. Después se mostró desesperada ante la delicada situación económica que atraviesa debido a la pandemia. "Espero que no me roben el sueldo que tanto necesito en estos momentos donde no hay trabajo y todo está muy delicado por la pandemia. Igual les deseo suerte, que Dios los acompañe un su deseo", finalizó.