Se olvidó la ropa: la foto de Miley Cyrus que desafía la censura

La cantante y actriz estadounidense de 27 años, Miley Cyrus, participó hace unos días de una entrevista en el podcast “The Joe Rogan Experience” y contó algunas de sus sensaciones de su divorcio. La blonda estuvo casada por casi 3 años con el actor Liam Hemsworth y su separación estuvo rodeada de mucha polémica.

"Recientemente pasé por un divorcio muy público que apestó, fue un asco por cómo se habló del tema" inició Miley con su descargo ante el mediático tema.

"Lo que realmente apestaba no era el hecho de que alguien a quien amaba y yo nos diéramos cuenta de que ya no nos amábamos como solíamos hacerlo; eso puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es 'ser la villana', y todas esas historias sobre nuestra relación" prosiguió Cyrus.

Además, para referirse a las personas que la juzgaron por el tiempo que tardo en mostrarse en pareja con una mujer la ex esposa de Liam Hemsworth dijo lo siguiente: “Es simplemente sorprendente para mí que el público piense que no hay una brecha en el tiempo que quizás no hayan visto y que eso podría ser lo que condujo a mi divorcio".

Volviendo a las dos recientes fotografías que compartió Miley Cyrus en su cuenta de Instagram personal, las mismas fueron compartidas en sus historias. En las pics se puede ver a la norteamericana luciendo solo sus tatuajes y con un llamativo make up.