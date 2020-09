Mirá cuál integrante de Bendita se despidió entre lágrimas

Tras 12 años en "Bendita" siendo el locutor del legendario resumen diario de la televisión, Mario de Candia, más conocido como "Marito", se despidió del programa muy emocionado.

"Ay, miércoles que me la hacen difícil... Me divertí. Jugué 12 años a lo que me gusta y ustedes me dejaron... Del otro lado hay gente que dice que interrumpo, pero es lo que salió y este es un programa que se hace con libertad; desde el primero hasta el último todos dicen y hacen lo que quieren", expresó con lágrimas en los ojos.

Además el locutor habló de cómo continuará su carrera: "Arranca una nueva aventura, que espero que salga bien. Me llevó la buena energía de ustedes, así que gracias a todos".

Beto Casella, por su parte, reveló que Marito se va a España.