Harto del encierro, Oscar González Oro se instaló en Uruguay: "Necesito libertad"

El mendocino Oscar González Oro se hartó de las restricciones por la cuarentena en Argentina y decidió irse a Uruguay. Entrevistado por Catalina Dlugi en La Once Diez el periodista de 68 años explicó que en los 140 días que ya lleva la cuarentena salió a la calle en apenas tres oportunidades. La primera vez lo hizo para concurrir como invitado al programa de Mirtha Legrand, que conduce actualmente Juana Viale. Luego estuvo en el estudio de "Podemos Hablar", el ciclo de Andy Kusnetzoff, y la última fue cuando debió acercarse al Sanatorio de la Trinidad, en San Isidro, tras intoxicarse por comer una lata de atún vencida.

“Ya no sé qué inventar, no salí más”, resaltó y adelantó: “El día que pueda me cruzo el charco y me voy a Uruguay. De eso no tengo dudas. Es distinto el paisaje, es distinto todo; así que me iré el día que se pueda. Y me quedaré allá hasta que pase todo. Obviamente, volveré. Tengo que volver por cuestiones personales”.

Consultado sobre si regresara cuando la vacuna contra el COVID-19 este disponible, "El Negro" declaró: “No sé. Me quedaré por lo menos hasta que se abran las fronteras, puedas entrar y salir cuando se te dé la gana. Yo necesito libertad. Extraño la libertad”.

Y agregó: “Mis hijos están en Europa, y desde Montevideo puedo viajar para verlos. Desde acá no puedo. Todo está complicado; todo te lo complican, todo son permisos, todo son trámites gigantescos. No tengo ganas. El día que se abran las fronteras me subo al auto y me voy. Así de simple”.

Finalmente, Jorge Rial confirmó que González Oro partió al país vecino en un vuelo privado.