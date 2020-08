Moria Casán tildó a Rial de "mercenario" y lo acusó de algo muy oscuro

Tras levantarse de su silla del jurado del Cantando 2020 este martes y amagar con renunciar al certamen, Moria Casán se transformó en tendencia en las redes y no tardaron en llegar cientos de memes sobre la situación.

De hecho, hasta Jorge Rial se sumó a las ironías: "¿Acá es la cola para el IFE? ¡Buen miércoles para todos!", escribió el conductor de Intrusos en Twitter, junto a la imagen de Moria Casán detrás del ordenador de fila instalado al costado del jurado del Cantando.

Fiel a su estilo, La One salió con los tapones de punta y destrozó al conductor: "Es la cola para recibir comisión de sobres que me corresponden, que recibió un animador vespertino decadente y mercenario que está en tele gracias a mí, y que nunca me hizo un regalo. Así que gustoza espero este 15 de agosto recibir regalito de cumple. Kissessssss", lanzó filosa en su cuenta de Twitter.