Laurita Fernández le responde a Moria Casán tras su amenaza de renuncia al "Cantando"

Luego de la fuerte discusión de anoche entre Moria Casán y Laurita Fernández, que derivó en una amenaza de renuncia de la jurado del "Cantando 2020", la co conductora hizo su descargo en Twitter.

"Gracias a todos por sus mensajes. Soy muy feliz y agradecida de estar todas las noches en @cantando2020, en varios trabajos y oportunidades que tuve me han criticado de antemano y eso NUNCA me tiró abajo, no va a ser este el caso. A seguir trabajando y disfrutando", expresó.

Todo comenzó cuando Moria estaba haciéndole la devolución a Adabel Guerrero y fue interrumpida por Fernández, lo que generó la furia de La One.

Minutos más tarde, De Brito le dio pie para que hiciera su descargo. "Quiero aclarar una cosa. Recién yo quise hablar. Acá me dicen que hay que hacer todo rápido porque tienen que entrar las cuatro parejas para la dinámica, por el COVID, por la nueva vida, por la nueva era...Yo firmé acá y lo hice venir a César Carozza para no ser jurado. Porque yo jurado fui diez años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que algunos conozco y otros no, pero merecen mi respeto. Porque a mi me pagan para puntuar al cuatro de copas y al As de espada", comenzó diciendo la jurado.

Visiblemente ofuscada, la diva advirtió: "Si no se me respeta, me voy mi amor. No tengo nada ni contra vos ni contra nadie. Pero no me interesa poner mi culo ahí para dale devoluciones a ustedes y que me estén corriendo. Si no viene el noticiero, viene el COVID, y si no viene el COVID....No, no es así la vida".