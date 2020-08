El inesperado comentario de Juana Viale que la enfrentará con Mirtha Legrand

Jey Mammón debutó con Estelita en casa, su propio programa por la pantalla de América. La primera entrevistada del nuevo ciclo fue Juana Viale, quien realizó una broma destinada a su abuela, Mirtha Legrand, y a su producción, a raíz de la ideología política de muchos de los invitados a sus programas.

Hablando sobre su labor como conductora, el personaje interpretado por el comediante le dijo a la nieta de la diva: "Gracias a vos volvieron los K a la mesa".

"Por suerte. Ya era hora", aseguró la actriz, para luego soltar un chiste con el que hizo alusión a un clásico término despectivo adjudicado históricamente a las personas antiperonistas. "Yo ya estaba proponiendo que me den de comer bananas de postre", disparó la morocha. "Porque es el show de los gorilas, me vuelvo loca. Te amo, bol...", agregó Estelita.

"Te ponían mucho en Twitter, en realidad a Mirtha: 'Cuánta pluralidad', y ahora sí tenés pluralidad", continuó Jey, y Juanita contestó: "No querían venir, y me gustan que vengan los K. Me gusta la pluralidad y diversidad".

Luego, el comediante le preguntó a su entrevistada si cree que Alberto Fernández terminará su mandato presidencial, en clara alusión a la controversial pregunta que hizo en una de sus mesazas semanas atrás. "Yo veo que Alberto viene a comer pato a mi programa".

El mes pasado, cuando debió enfrentar las críticas por preguntar si el dirigente del Frente de Todos sería capaz de terminar su mandato de cuatro años, Juana leyó un descargo en La noche de Mirtha y pidió disculpas.

"Mi cuna fue la buena voluntad, la buena intención y el poder decidir con libertad lo que deseo y lo que no. Donde no encontré fronteras ni para hablar, ni para decir, ni para pensar, ni para callar. Me encuentro en un momento donde es muy difícil preguntar. Estamos en el lugar donde o sos gorila, o sos zurdo, o sos un intelectual o sos un careta. Porque me estigmatizan, porque me ponen rótulos, porque me denostan a mí o a cualquiera. Pero yo no me identifico con nada de eso porque me siento diferente. Ni más ni menos, ni mejor ni peor. Solo diferente", había expresado en aquel momento.