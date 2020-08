El tierno video del hijo de Pampita que emocionó a los internautas

Además de mostrar instantáneas de sus increíbles look y su trabajo, Pampita utiliza sus redes sociales para enseñar a sus cerca de seis millones de seguidores, lo más importante que tiene en su vida: sus hijos.

En esta oportunidad, la modelo compartió un clip de su hijo menor Benicio, de cinco años de edad, donde le deja algunas instrucciones para dentro de algunos años.

“Por si estás vieja, tenés que ver este video. Si no te acordás de nosotros, cuando te hagas vieja, tenés que amarnos un montón. Y nosotros vamos a ser tus nietos. Cuando seas vieja acá abajo tenés que ver ese video que te hice a vos. Te hice dos videos, no, tres videos para que me cuides. Mamá, por favor, ¿me vas a recordar? Prometémelo. Te amo mucho”, relata el pequeño frente a la cámara.

La publicación cosechó rápidamente miles de likes y un sinfín de comentarios. "Inolvidable", "Me muero de amor", "Que lindura", "Es muy tierno", fueron algunos de los que se alcanzan a leer. Al momento, el clip tiene más de 900 mil reproducciones.