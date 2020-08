Mauro Szeta filoso con un compañero de 'Cortá por Lozano': "Sos un.."

En Cortá por Lozano, programa conducido por Verónica Lozano por la pantalla de Telefe, todos los días realizan una especie de "terapia de grupo" al inicio del ciclo. Allí los integrantes del panel cuentan cómo van transitando la cuarentena en sus hogares.

"No juzgar al compañero", es la consigna del segmento, pero a pesar de esto, en más de una ocasión los comunicadores no la han respetado. En esta oportunidad, Mauro Szeta no pudo quedarse callado y cometió un exabrupto al aire ante lo que contó un compañero.

“Yo ahora me estoy enterando que en mi departamento que habito hace siete años, hay cosas electrónicas que desconocía, pero me entero de manera medio violenta", comenzó su relato Paulo Kablan.

“Se me dio por hacer carne con finas hierbas. Así que la preparé y me retiré, pero después descubrí que en la cocina hay un detector de incendios, porque empezó a sonar una alarma y mi mujer con sus gritos tapaba el sonido", continuó.

Todos se quedaron en silencio sin decir nada al escuchar lo sucedido, Szeta no se la dejó pasar y le dijo en la cara: "¡Pero sos un p..... Pablo". "Bueno, me colgué. Un desastre", le respondió tratando de defenderse.