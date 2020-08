¡Espléndida! Juana Viale sorprendió con un look inspirado en los '60

Desde que inició la pandemia, Juana Viale, se encuentra reemplazando a su abuela en sus emblemáticos programas. Con el paso de las semanas, cada vez se la ve más suelta y segura en su rol de conductora. Días atrás, Mirtha Legrand públicamente se mostró muy orgullosa del desempeño que está teniendo su nieta en la pantalla chica. "Muchas veces lloro, lloro de felicidad cuando te veo", reveló la diva de los almuerzos.

Como es habitual, al comienzo de la transmisión les enseñó el look elegido para la ocasión a los televidentes. Sin dudas, sorprendió a todos con la elección para la velada: un outfit inspirado en la década de los '60.

“Buenas noches a todos. Me armé un looketi, por si no se dieron cuenta. Miren lo que es esta belleza que tengo del señor Bogani. La pollerita de abajo muy linda. Es un vestido azul petróleo bordado. Es una belleza, una modernidad que solamente Bogani puede hacer, y me lo hizo a mí. Muy lindo, me encanta y es divertido”, expresó con una sonrisa en su rostro Juana.

El maquillaje estuvo a tono con el estilo y en los pies, lució unas sandalias doradas. La vincha que usó en su cabello, le dio el toque vintage perfecto. "El pelo no me lo corté todavía. Gracias a todos, me encanta mi look", cerró antes de sentarse a la mesa con sus invitados: Coco Sily, Puma Goity, Daniel Araoz y Roly Serrano.