No es Sebastian Yatra: ex novio de Tini Stoessel dice lo que siente por ella

Si bien en el último año la relación amorosa entre los cantantes Tini Stoessel y Sebastian Yatra fue una de las más seguidas y admiradas en el mundo del entretenimiento juvenil latinoamericano, para nadie es un secreto que antes de estar juntos ambos tuvieron otros vínculos sentimentales.

Uno de los ex novios de la cantante argentina es el actor Peter Lanzani, quien cuando estaba haciendo entrevistas para la premier de su película 4x4 fue consultado sobre su historia de amor y no quiso guardarse nada.

Peter aseguró que “el amor es una de las cuestiones más importantes que unen a uno y se hace descubrir más aún”, por lo que agradece mucho la relación que tuvo con Tini, aunque cuando terminó sufrió bastante.

Una de las cosas que más llamó la atención dentro de la farándula argentina es que Peter Lanzani también fue novio de la cantante Lali Espósito, de ella también habla muy bien tras la ruptura:

“Fueron dos personas que a mi me hicieron muy feliz y me formaron mucho como persona y les estoy muy agradecido de todas las vivencias que he pasado”.