Tras lo de Danna Paola, Tini confesó qué la separó de Sebastian Yatra

View this post on Instagram

Andamos por aquu00ed en promo de #NoBailesSola ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudcbf TikTok LIVE hoy a las 7pm con @dannapaola ud83cuddf2ud83cuddfdud83dudc83ud83cudffb y mau00f1ana estrenamos el video oficial a las 4pm!!!! ud83dude0eud83dude0eud83dude0eud83dude4fud83cudffb