La peor noticia para Nicole Neumann: "Cuando supe entré en pánico"

Esta mañana Nicole Neumann confirmó en la pantalla de eltrece tener coronavirus. La semana pasada, ella y sus hijas debieron realizarse un hisopado luego de que la mujer que la ayuda en su casa con las tareas domésticas fuera diagnosticada con la enfermedad.

"Me dio positivo. Transito asintomática. No tuve fiebre, no nada. Me hisopé el día 4", contó al aire desde su casa. "El viernes, fue mi día 10 (de aislamiento obligado), así que el lunes podría volver a trabajar, si se animan", agregó.

"Cuando vi el positivo se me vino el alma al piso. Pensé que me iba a dar negativo, no porque me crea omnipotente, sino porque me cuido tanto, tomo cosas para levantar el sistema inmunológico. En un primer momento entré en pánico, me encerré en mi cuarto porque no sabía si salir o no. Pero tenía que cocinarle a mis hijas", reveló.

Desde la producción de Nosotros a la Mañana, programa en el que es panelista, aclararon que la modelo no va al estudio desde hace dos semanas, por lo cual no deben realizarse el hisopado.