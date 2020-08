El duro momento que atraviesa Fernanda Vives: "Temo por mi familia"

El viernes pasado Fernanda Vives interrumpió una transmisión que su hija Brisa (9 años) estaba haciendo en su cuenta de Instagram debido a un repudiable comentario de índole sexual que le realizó un usuario.

“Voy a bloquear a una persona que hizo un comentario muy, muy malo y habría que denunciarlo. La mamá está mirando todo. Si después me ayudan lo pongo en mi Instagram y lo denunciamos para que los chicos puedan seguir teniendo la libertad de hacer un vivo como lo está haciendo Brisa”, comentó Vives al aparecer en cámara.

Hace horas, la ex vedette contó en sus redes que, a pesar de las denuncias que realizaron ella y sus seguidores, Instagram aún no da de baja la cuenta del acosador.

Además, publicó la conversación privada que mantuvo con el pedófilo, quien hasta le envió un audio insultándola. “Este hijo de mil pu** ahora me amenaza y me escribe a mi Instagram personal y también me mandó un audio”, reveló. "¡La verdad, tengo miedo! Temo por mi hija y por mi familia", agregó.

"Dejan en libertad a violadores y me van a meter preso por un comentario pedorro. Jajaja. No me hagas reír gorda pelot***", le respondió en uno de los mensajes el usuario a Fernanda.