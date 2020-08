El contundente pedido de una exvedette a Alberto Fernández

Fernanda Vives expuso recientemente a un hombre que acosó a su hija de nueve añso en Instagram. Luego, la ex vedette mostró que el hombre se comunicó con ella en forma privada, con mensajes y con audios, la insultó, amenazó y se rió de ella.

"Hace 48hs que un pedófilo enfermo con el Instagram @jose.moreno2017 atacó con una frase terrible a mi hija mientras ella hacía un live desde su cuenta", arrancó contando Fernanda Vives en sus historias, agregando que el usuario al que denunció no ha sido vetado de la mencionada red social.

"No eliminamos la cuenta de jose.moreno2017. Determinamos que es probable que esta cuenta no incumpla nuestras normas comunitarias. Si crees que cometimos un error, reportala de nuevo. Como Instagram es una comunidad internacional, comprendemos que las personas se pueden expresar de distintas maneras", fue la insólita respuesta que le llegó desde Instagram.

En otra historia, contó: "Claramente no termina ahí. Este hijo de mil puta ahora me amenaza y me escribe a mi cuenta personal, y también me mandó un audio. La verdad tengo miedo, temo por mi hija y por mi familia".

En los videos que mostró Vives, se lee al hombre diciéndole "Jajajaja dejan en libertad a violadores y me van a meter preso por un comentario pedorro... jajaja no me hagas reír gorda pelotuda". Luego, el hombre le advierte en un audio: "Dejá de hablar boludeces gorda, gorda pelotuda". Además, le dijo cosas como "pu... de mier..." y "chupame la pi...".

Finalmente, Vives realizó un contundente cuestionamiento, y le habló directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

"Todo empezó con un comentario pedofilo y perverso muy fuera de lugar hacia una niña de 9 años. A este hijo de puta... no solo que no le cerraron la cuenta sino que ahora me acosa con agravios sexuales en mi cuenta y se da el lujo de dejarme audios, en estos momentos tememos por la seguridad y la integridad de nuestra familia... @alferdezok @sergioberniarg", escribió en la publicación.

Luego agregó :"¿Tengo que hacer la denuncia? ¿Ir a la Fiscalía, ir a la comisaría, comerme 6 horas haciendo trámites? ¿Y quien me garantiza que se ocupen del tema? ¿Quién me garantiza que no lo larguen? Señor presidente, Alberto Fernández, ¿usted qué haría si está en riesgo la integridad suya y la de su familia?", concluyó la exvedette.