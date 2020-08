Con varias figuras nacionales, se estrenó la serie web mendocina "Un tiempito"

En tiempos de pandemia, los actores de teatro se encuentran en la urgencia de reinventar su trabajo, hasta que todo vuelva a la normalidad. En el marco de estos tiempos de incertidumbre, caída de trabajos y la cancelación de giras, dos artistas, Rodrigo Casavalle y Francisco Paez Grillo, se reencontraron en una nueva dinámica de convivencia y comenzaron a convertir su realidad en un proyecto de ficción que llamaron "Un tiempito".

En un primer momento, se trató de ideas sueltas, pero al poco tiempo, el proyecto tomó forma de serie web autogestiva e independiente. Ésta fue creciendo en calidad y complejidad. A medida que fue pasando el tiempo, las distintas habilitaciones permitieron realizar un pequeño rodaje bajo protocolos y sumar integrantes. Así, comenzaron a participar actores de manera online desde otros países, personalidades de la televisión y medios como Gastón Pauls, Pablo Picotto, Martín Pugliese y Julián Lucero, entre otros.

El proyecto propone de alguna manera una metaficción, es decir, ficción dentro de la ficción. Traspola al lenguaje audiovisual la situación actual de los actores, que en la imposibilidad de trabajar en teatros, tuvieron que incursionar en el universo de las redes como nueva fuente laboral.

Franco y Rodrigo son amigos desde hace treinta años. Pero...hace veinte que no se ven. Franco ahora es músico. Rodri es actor. Franco se quedó en Mendoza, Rodri se mudó a Buenos Aires. Franco es tranquilo, silencioso y un poco indeciso. No tiene grandes ambiciones, pero está obsesionado con una canción que no puede terminar hace mucho tiempo. Rodri es apasionado, inquieto y muy sensible. No tuvo el éxito que le hubiera gustado en su carrera pero desde hace un tiempo le está yendo mejor gracias al trabajo de su nueva representante. Rodri vuelve a Mendoza con su espectáculo, pero se decreta la cuarentena y queda varado. Entonces le pide a Franco que lo aloje...por un tiempito.

"Un tiempito" cuenta en forma de comedia una historia de amistad durante la pandemia. Dos amigos que no se ven hace años deben convivir con la incertidumbre de no saber hasta cuándo. Las diferencias de temperamento, necesidades y deseos serán un desafío para ambos. La cuarentena los volvió a juntar. La convivencia...¿los separará?

FICHA TÉCNICA

Nombre: Un tiempito.

Cantidad de capítulos: 10.

Duración: Aprox 8 min c/u.

Dirección: Rodrigo Casavalle, Francisco Paez Grillo

Guión: Rodrigo Casavalle, Francisco Paez Grillo

Música original: Francisco Paez Grillo

Género: Comedia Año: 2020

Actúan: Protagónicos Rodrigo Casavalle, Francisco Paez.

Reparto: Jorge Fornés, Josué Geredús, Joaquín Lecomte, Sofía Silva, Jorge Fornés, Alejandra trigueros, Pietro Traldi (italiano), Margot Eleouet aka Jungirl (francesa), Martín Pugliese, Pablo Picotto, Julián Lucero, Joaquín Lecomte, “Moro” el caniche

Producción: Sofía Silva