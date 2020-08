Mica Viciconte y Laurita Fernández volverán a encontrarse cara a cara

Mica Viciconte y Laurita Fernández protagonizaron un fuertísimo cruce en 2018 en la pista del Bailando. Ahora, volverán a encontrarse en el Cantando 2020, donde la influencer se sumará en los próximos días.

En una nota con "LAM", Mica habló de su vínculo actual con Laurita: “Está todo igual, chicos”.

Y agregó: “Si no me falta el respeto, está todo bien y la voy a respetar como conductora. Trabajé cuatro años siendo ella la conductora de Combate, sé cómo trabaja y creo que ella sabe cómo trabajo yo. Si no hay falta de respeto, va a haber la mejor. Profesionalmente, ¿no?”.

Recordemos que Viciconte dijo sobre Fernández cuando ella era jurado en el Bailando: "No la quiere nadie en el ambiente y por algo será”.

“Desde esas peleas no compartimos nada más, desde que se comía la banana (mientras ella hablaba) y faltaba el respeto. Vamos a ver si Nacha se clava una banana cuando está puntuando. No está bueno. Pero de mi parte, va a estar la mejor”, finalizó Mica.