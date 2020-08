En medio del escándalo con Ivana Nadal, Nati Jota sorprendió con un ofrecimiento: "De trío en trío"

En medio del escándalo entre su ex, Bruno Siri, e Ivana Nadal, quienes anunciaron que están en pareja, Nati Jota estuvo invitada esta semana en Los ángeles de la mañana. La periodista de 26 años habló del rol de los influencers en el certamen que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito y manifestó que le gustaría vivir la experiencia de pasar por la pista.

"Durante todo el día me da ganas de participar en el Cantando 2020 hasta que lo miro a la noche y me cago de miedo", comentó. "¿Cantás bien?", consultó el conductor de LAM, a lo que la joven respondió: "Algunas canciones me quedan bien". Dicho esto, la convocatoria no tardó en llegar. Sofi Morandi y Bruno Coccia la invitaron a participar en el ritmo de tres.

"Bueno, sí. Voy a cantar en trío con Sofi Morandi y Bruno Coccia, porque de trío en trío. Ah, re", bromeó Nati en su cuenta de Twitter cuando confirmó la noticia. "Hagamos Casi Ángeles", respondió la actriz sabiendo del reconocido fanatismo de Jota por la ficción que produjo Cris Morena.

Bueno siiii voy a cantar en trío con @sofimorandiOk y Bruno Coccia porque de trío en trío ah re. #Cantando2020 — NATI JOTA uD83CuDFAAuD83EuDDDCuD83CuDFFC??? (@natijota) August 27, 2020

HAGAMOS CASI ÁNGELES AHR https://t.co/8ChbjVHhw7 — sofi morandi uD83CuDFAD (@sofimorandiOk) August 27, 2020

Más tarde, la periodista compartió sus primeras sensaciones. "Me muero de nervios", indicó y agregó que apenas unos minutos de haber aceptado la propuesta ya se había cuestionado: "¿Qué hice?". Sin embargo, se animó a bromear sobre la situación. "Me dijeron ‘trío’ y yo como ya estaba en esa, embalada. Viste...".

Nati Jota llega a la pista del Cantando 2020 luego de que Nadal anunciara en las redes sociales que está en pareja con su ex. En los últimos días, comenzó a circular una foto de las dos que fue tomada en diciembre pasado. Lo que dio pie para que todos hablaran de una amistad entre las ellas. "Cuando hicimos esa nota yo acababa de cortar y le conté que estaba en esa, le conté lo que me pasaba", explicó la periodista.