Melina Lezcano sepultó al novio de Ivana Nadal: "Lo que le gusta la..."

Ivana Nadal confirmó su romance con Bruno Siri, el ex de Nati Jota, y estalló la polémica en las redes sociales. Luego de haber sido acusada de estar en pareja con el ex de su amiga, Ivana aclaró que vio a Nati pocas veces y que no las une una amistad.

Mientras tantos, muchos siguen criticándola su romance. Así fue como Melina Lezcano apuntó fuerte contra el joven en vez de fulminar a la modelo.

Noticias Relacionadas El descargo de Nati Jota tras enterarse de que su ex está de novio con Ivana Nadal

Lo que les gusta la fama a algunos pibes es INCREÍBLE! Y lo peor son las minas que no lo quieren ver y siguen alimentando a el monstruo uD83EuDD26uD83CuDFFC??? igual con el tiempo salta la ficha! Espero que al menos use todos los seguidores que le dieron para algo copado y positivo! — Melina Lezcano (@Mel_Lezcano) August 24, 2020

Sin nombrarlo, claramente, se refirió al noviazgo del rugbier con morocha. "Lo que les gusta la fama a algunos pibes es ¡INCREÍBLE! Y lo peor son las minas que no lo quieren ver y siguen alimentando al monstruo, igual con el tiempo salta la ficha. Espero que al menos use todos los seguidores que le dieron para algo copado y positivo", expresó súper indignada.