El descargo de Nati Jota tras enterarse de que su ex está de novio con Ivana Nadal

Pasaron ya nueve meses desde que decidieron separarse Nati Jota y Bruno Siri. Si bien ninguno de los dos borró las fotos que tenían juntos en las redes sociales, dejaron en claro que era una relación finalizada.

"La gente consuela diciendo: ‘nadie murió de amor’. Lo que no entienden es que cuando estás tan roto, el miedo no es morir, el miedo es vivir destrozado para siempre", escribió Nati Jota en sus redes sociales cuando contó que se había separado de Bruno Siri, después de casi dos años de relación.

Cuando le preguntaron los motivos que llevaron a la ruptura, la periodista e influencer de 26 años indicó que con el tiempo ambos notaron que no eran "tan parecidos" y que tampoco tenían tantas cosas en común.

En los últimos días comenzaron a surgir rumores que indicaban que el rugbier chaqueño había comenzado un noviazgo con Ivana Nadal.

Luego de especulaciones, fue la propia conductora quien lo confirmó a través de su cuenta de Instagram compartiendo una romántica foto en la que ambos están abrazados.

Una vez oficializado el romance, Nati Jota eligió expresarse primero a través de sus redes sociales, en donde los usuarios comentaron la relación que la periodista y la conductora supieron mantener. Si bien las mujeres no eran amigas, solían coincidir en eventos públicos o en programas de televisión.

"¿Qué onda el guionista de mi vida? Está re en una", escribió Nati en su cuenta de Twitter. Además, les agradeció los mensajes de apoyo que recibió. "Me siento en mi cumpleaños".

Que onda el guionista de mi vida esta re en una — NATI JOTA uD83CuDFAAuD83EuDDDCuD83CuDFFC??? (@natijota) August 24, 2020

Gracias a todos por sus mensajes, me siento en mi cumpleaños uD83DuDE39uD83DuDE39uD83EuDDE1 — NATI JOTA uD83CuDFAAuD83EuDDDCuD83CuDFFC??? (@natijota) August 24, 2020

Luego, hizo referencia a la relación de su ex novio con Ivana Nadal. "No tengo mucho para decir porque no es algo mío. Pero respondo porque me hago cargo que durante dos años mostré mi relación con él re enamorada y feliz, y soy pública y entiendo que esté pasando todo esto", dijo Nati a Teleshow. Luego, aseguró que la noticia la tomó por sorpresa. "Yo, a mi manera, seguía transitando la ruptura. Pero está todo bien", agregó.

En cuánto tiempo puedo hacer chistes sobre #eltema? — NATI JOTA uD83CuDFAAuD83EuDDDCuD83CuDFFC??? (@natijota) August 25, 2020