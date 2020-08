Lanata protagonizó un particular momento respondiendo un ping pong íntimo

Jorge Lanata estuvo como invitado en "Mujeres", el nuevo magazine de El Trece. Allí habló de todo, desde política hasta su relación con figuras del espectáculo, pasando por un ping pong íntimo.

Cuando Jimena Grandinetti le preguntó qué lo seduce de una mujer, Lanata respondió: "aparte del culo". Y las cuatro mujeres saltaron acusándolo de machista. "Ya no podemos hacer más chistes, estamos todos tan locos. Si al feminismo y no a la trinchera del ovario. De una mujer, me gusta la capacidad de soñar". Y también dijo que su arma de seducción es hablar, "sino sería virgen". Y puso colorada a Jimena cuando le preguntó con qué celebrity tendría una noche apasionada. "¿Cuál es tu nombre? ¿Jimena? Con vos. ¿A ver cómo salís de ahí? Ya sé tu nombre, te estoy jodiendo".

También contó que no tiene juguetes eróticos y no los usaría tampoco, contó que hizo muchas locuras por amor: "Por amor hice de todo, como por ejemplo ir a Neuquén y volver en el día. Hice cosas ridículas porque cuando estoy enganchado con una mina quiero estar con ella y no me importa nada el alrededor".