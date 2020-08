45 años oculta: la increíble historia de la actriz que rechazó seguir en El Chavo del 8

Para nadie es un secreto que la serie “El chavo del 8”, escrita y producida por Roberto Gómez Bolaños (alias Chespirito) es considerada en muchos países de Latinoamérica como un icono de la cultura que atrapó audiencias por más de 50 años consecutivos.

Personajes como Quico, Don Ramón, Doña Florinda, La Chilindrina y el Señor Barriga quedaron en la memoria de muchas generaciones que no sólo los aplauden y admiran, sino que los recuerdan como uno de sus mayores íconos de la infancia.

Seguramente por eso resulta difícil comprender que hubo una actriz que en los años 70, justo cuando la producción estaba en pleno auge de éxitos, decidió no participar más luego de haberse ganado el corazón de muchos, entre ellos el de “Chespirito”.

Se trata de Ana Lilian de la Macorra, quien fue la tercera actriz en interpretar el rol de “Patty” (la niña bonita de la vecindad) y que empezó con una participación que sería fugaz y terminó estando en 25 capítulos entre 1978 y 1979.

La verdad es que De la Macorra nunca planeó estar delante de cámara, llegó al set prácticamente de casualidad cuando Gómez Bolaños la vio y le insistió para estar en el papel mientras ella era asistente de producción en Televisa y estudiante de psicología.

Una vez que se sintió alejada de lo que quería ser realmente, Ana contó que decidió dar su negativa con todo el respeto a todo el equipo para continuar su trabajo en la profesión que le apasionaba.

"No era mi rollo, mi corazoncito no quería… Nunca me atrajo ir por esa vía. Pues siempre dije ‘no, gracias", contó hace unos años en una entrevista.