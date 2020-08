Mirtha Legrand: "La marcha del 17 de agosto fue un triunfo"

Desde hace 177 días, Mirtha Legrand se encuentra aislada en su departamento por precaución del coronavirus. Por este motivo es que su nieta, Juana Viale, tomó la conducción del programa y ella se encuentra muy orgullosa de su desempeño en la pantalla chica.

Ayer, en una comunicación telefónica de 24 minutos, la diva de los almuerzos salió al aire y se mostró contenta de tener nuevamente la posibilidad de comunicarse con los televidentes. Contó que Adrián Suar le pidió que vuelva en octubre a sus mesazas pero que por el momento no puede confirmar su regreso hasta que no salga la vacuna.

En un momento de la charla, el actor y humorista Diego Pérez, que estaba invitado al almuerzo, le consultó sobre la multitudinaria protesta contra el Gobierno que se realizó el pasado lunes 17 de agosto. “Fue un triunfo. He visto todos los gobiernos, todas clases de concentraciones, pero lo que yo vi el otro día fue impresionante, no hay que despreciarla", aseguró la Chiqui.

"Me parece bueno que el Presidente y Larreta se unan. Tenemos que vivir en armonía, encima de la pandemia, vivir peleando, no es bueno", agregó.

Finalmente le agradeció nuevamente en vivo a su nieta por haberla reemplazado y destacó su crecimiento en la conducción del ciclo. "Yo te agradezco, querida, ha sido un esfuerzo tuyo enorme porque no es fácil hacer este programa. No es fácil. Creeme que has tenido una evolución que me sorprendió. Yo te voy a contar una cosa, muchas veces lloro, lloro de felicidad cuando te veo", aseguró emocionada.