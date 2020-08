Rompió el silencio: Maluma habló sobre Neymar y Natalia Barulich en su transmisión

El cantante colombiano de 26 años, Maluma, realizó este jueves pasado a última hora una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram. El ex novio de Natalia Barulich cerró hace 2 días su cuenta en la red de la camarita justo el día que se viralizó un festejo del PSG con Neymar a la cabeza cantando “Hawái”.

Tras todos los rumores y memes, Maluma inició su trasmisión en directo la cual tuvo un promedio de 200 mil usuarios viendo segundo a segundo. “Bueno, primero que todo quiero saludarlos a todos, mandarles muchos besos de verdad, en especial a todos mis fans reales de corazón que cantan e interpretan mis canciones y en especial Hawái, eso me llena el alma. Gracias a todos ustedes la canción es una de las canciones más importantes de Latinoámerica en este instante. Eso me alegra el corazón” inició el latino.

“¿En qué te inspiraste para escribir Hawái?” fue una de las preguntas más repetidas de la noche a lo que Maluma contestó “Esta canción la escribimos en combo, luego me la mostraron en enero y cuando grabe el intro del coro `puede que no te haga falta nah´supe que la canción podía ser grande, llame al equipo del trabajo para decirles que tenía mi sencillo. Pero más allá de eso jamás me inspiré en ninguna relación que pasó. PUM. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. No es así. Yo terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada quien se fue por lo suyo, yo también hice mi vida, y quise hacer resta canción porque sé que muchos nos sentimos identificados. Si me hubiera pasado se los hubiera dicho”.

Las burlas de Neymar y sus compañeros del PSG a Maluma By Instagram pic.twitter.com/NUfAFg37fS — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) August 19, 2020

Otra de las consultas más reiteradas fue “¿Qué pasó con Neymar?” a lo que la ex pareja de Natalia Barulich respondió: “Pregúntenle a él. No parcero, no se dejen engañar de las redes, de los medios, no ha pasado absolutamente nada. Yo no sé si ellos están juntos ni me importa porque cada quien hace su vida y lo que le da la gana, y si ellos son novios me pone muy bien, me parece correcto, cada quién necesita un amor en su vida. Yo no tengo ningún pedo con él, al revés, me siento muy contento con él y con todo el equipo del París Saint Germain por poner esa canción después del partido. Tengo que agradecerle a Di María que es mi parcero y que estaba ahí. Pusieron la canción y la disfrutaron, y verlos a todos cantando mis canciones representa mucho para mí”.

No lo sé Rick!! uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/ubxLRZsb3h — Maria Alejandra uD83DuDE0E (@AlejaDuarteP) August 21, 2020

Por último, antes de ponerse a bailar al ritmo de las canciones de su nuevo lanzamiento. Maluma aclaró la razón del cierre de su Instagram: “Hoy, a las 12 de la noche, sale en todo el mundo mi nuevo disco, Papi Juancho. Lo estoy trabajando desde que arrancó la cuarentena. Son 20 canciones nuevas con mucho sudor y sacrificio, por eso me desaparecí del Instagram. Es el único motivo, porque lanzaba mi disco y necesitaba un tiempo para mí. Me siento muy feliz porque es mi quinto álbum y ustedes no dejaron de apoyarme. Este año cumplí diez años haciendo música. Este año renací en todos los aspectos: en lo personal y en mi lado artístico. Todo esto se lo debo a ustedes. He tenido que pasar por mucha mierda, me han criticado, me han pisoteado y yo seguí hacia adelante sin copiar y haciendo lo que más me gusta. Mi equipo y yo no hemos parado. Tengo 26 años, pero ya son diez de música, y lo estoy celebrando con mi álbum Papi Juancho”.