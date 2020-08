Después de que Nicole contara su récord en la intimidad con Cubero, Mica redobló la apuesta

Nicole Neumann reveló el promedio que mantuvo en la intimidad con Fabián Cubero durante su matrimonio en una entrevista con el Pollo Álvarez.

"Es así. Para mí el sexo pasó de moda, hay que tener normal. Para una pareja que está hace cuatro años, un año de casados, tres veces por semana es perfecto, no nos movamos de ahí", indicó el conductor. A lo que la modelo respondió: "¡Yo estaba en ese promedio a diez años de casada Pollo!".

En respuesta a la confesión de Nicole, este viernes en "El show del problema", Mica Viciconte, actual novia del ex de Neumann retrucó: "Fabián es un tigre. Hablando en serio, yo agradezco hacer el amor con alguien que tengo pasión y que lo amo".

Y luego remató contundente: "Yo hablo de mi pareja actual, no hablo de mis ex parejas, yo nunca hablé, jamás, tampoco hablé de mi record anterior, no me gusta.Cuando Fabián pisa, cuesta que crezca el pasto".

Por otro lado, también este viernes en "Confrontados" contaron que Nicole Neumann enfrenta una demanda millonaria de Cubero. Serían tres millones de pesos lo que ella debería pagar por incumplir con el bozal legal que ella misma pautó.