Viviana Canosa lanzó una lapidaria frase contra el Gobierno

Viviana Canosa fue muy crítica con la reacción del Gobierno frente a la marcha opositora del 17A, y lanzó una frase lapidaria en su programa "Nada Personal". "Miraba la marcha del otro día: lo que deseamos es que le vaya bien al Presidente, porque la verdad es que si no, estamos en el horno todos. Cuando lo escucho a Cafiero como jefe de Gabinete, entiendo que el Presidente lo quiera, pero siento que no se la bancan, que actúan como pendejos calentones, como un grupo de amigos".

La periodista reiteró una de sus principales inquietudes sobre el Gobierno: "Lo que me preocupa es la soberbia". Además, sostuvo que percibe una "falta de empatía" en la gestión de Alberto Fernández y se refirió a la manifestación del pasado lunes: "Tengo la sensación de que si no entendieron esta marcha se pone difícil la cosa, porque vi gente muy enojada y para mí no fue macrista, de ninguna manera".

La conductora, en su programa del martes, ya había puesto en foco a Santiago Cafiero: "El jefe de Gabinete dijo 'le pedimos perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido evitar la marcha'. Eso y lo de la payasa, el fin de semana fueron dos cosas que uno dice dónde está el sentido común a todos los políticos, creo que este es un mensaje para toda la política".