Furia y descargo de Mariana Fabbiani contra El Trece: "Hoy me harté"

Mariana Fabbiani manifestó todo su enojo desde Instagram por el cambio de horario de su programa, "Mamushka", El Trece.

La conductora dejó en claro su malestar por la decisión del canal, remarcó que las mediciones de rating son buenas para el momento que atraviesa el país.

"Sí... Estamos felices y agradecidos de superar las expectativas y números de un programa que nació en el momento más difícil para la televisión y para entretener a la sociedad. Gracias por acompañarnos todas las tardes y devolvernos el amor con el que hacemos cada programa! Hoy promediar arriba de 7 puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo!", expresó en una primera historia de Instagram.

Y remató contundente: "Pero igual nos cambian. Hay veces que dan ganas de patear el tablero... Siempre educada yo... Poniéndole todo el esfuerzo y el trabajo. Porque así me enseñaron que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza. Gracias por estar siempre ahí! Hoy me harté y tenía ganas de compartirlo... Los quiero".