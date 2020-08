Los tres estrenos imperdibles que llegan esta semana a Amazon Prime Video

Amazon Prime Video nos trae tres novedades para esta semana. El nuevo contenido que estará a disposición es un aftershow de la segunda temporada de la serie The Boys, un documental sobre Kim Kardashian y una drama romántico titulado My Chemical Hearts.

Prime Rewind: Inside the Boys

El aftershow de The Boys temporada 2 será presentado y producido por Aisha Tyler, quien también se desempeñó como moderadora del panel Comic-Con Home. Los episodios de Prime Rewind: Inside The Boys estarán disponibles inmediatamente después de cada episodio de la temporada 2 de The Boys, que se transmite semanalmente. En cada episodio los miembros del reparto, el equipo creativo y otros invitados especiales se unirán a Tyler mientras analizan los eventos que se desarrollan en cada episodio.

Disponible desde el 18 de agosto

Kim Kardashian West: The Justice Project

Este documental exclusivo de dos horas sigue a Kim Kardashian West mientras usa su plataforma pública masiva para abogar por la reforma de la justicia penal en Estados Unidos. En junio de 2018, Kim usó su influencia global para ayudar a convencer a la Casa Blanca de otorgar clemencia a Alice Marie Johnson, una bisabuela que cumple una condena de cadena perpetua de más de 25 años.

Disponible desde el 20 de agosto

My Chemical Hearts

Esta producción Amazon Original está basada en la novela de Krystal Sutherland y protagonizada por Lili Reinhart y Austin Abrams. Se trata de la historia de Henry Page, quien conoce a Grace Town, alguien que no se parece en nada a quien Henry imaginó como su primer amor.

Disponible desde el 21 de agosto